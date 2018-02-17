Fenerbahçe'den derbi öncesi gövde gösterisi

FENERBAHÇE: 3 - ALANYASPOR: 0



Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Giuliano (20. dakikada ve 60 dakikada) ve Fernandao (27. dakikada) kaydetti. Fenerbahçe bu skorla 44 puana yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Aykut Kocaman'ın ekibi ligde bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.



Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk , Ali Saygın Ögel , Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Kameni , Isla , Neustadter , Neto , Hasan Ali , Mehmet Topal , Josef de Souza , Valbuena , Giuliano (Dirar dk. 70 ), Aatif (Alper dk 70 ), Fernandao (Eljif dk. 90+1 ?)

Yedekler: Erten, Ahmet Oytun, Mehmet Ekici, Şener, Muhammed, Oğuz Kağan, Serhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Aytemiz Alanyaspor: Remy , Gassama , Tzavellas , Barış , Nsakala , Fofana (Taha dk. 46 ), Villafanez , Efecan (Wanderson dk. 85 ?), Emre Akbaba , Fernandes (Filipe dk. 75 ), Douglas

Yedekler: Ufuk, Cenk Ahmet, Birol, Emre Nefiz, Maniatis

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Giuliano (dk. 20 ve 60 pen.), Fernandao (dk. 27) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe)