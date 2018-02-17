Fenerbahçe'den derbi öncesi gövde gösterisi

FENERBAHÇE: 3 - ALANYASPOR: 0
Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-0 kazandı. Fenerbahçe'nin gollerini Giuliano (20. dakikada ve 60 dakikada) ve Fernandao (27. dakikada) kaydetti. Fenerbahçe bu skorla 44 puana yükseldi. Aytemiz Alanyaspor ise 21 puanda kaldı. Aykut Kocaman'ın ekibi ligde bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına gidecek.
Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk , Ali Saygın Ögel , Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Kameni , Isla , Neustadter , Neto , Hasan Ali , Mehmet Topal , Josef de Souza , Valbuena , Giuliano (Dirar dk. 70 ), Aatif (Alper dk 70 ), Fernandao (Eljif dk. 90+1 ?)
Yedekler: Erten, Ahmet Oytun, Mehmet Ekici, Şener, Muhammed, Oğuz Kağan, Serhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Aytemiz Alanyaspor: Remy , Gassama , Tzavellas , Barış , Nsakala , Fofana (Taha dk. 46 ), Villafanez , Efecan (Wanderson dk. 85 ?), Emre Akbaba , Fernandes (Filipe dk. 75 ), Douglas
Yedekler: Ufuk, Cenk Ahmet, Birol, Emre Nefiz, Maniatis
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Giuliano (dk. 20 ve 60 pen.), Fernandao (dk. 27) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Hasan Ali (Fenerbahçe)