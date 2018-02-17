Beşiktaş'tan flaş hamle

Beşiktaş, Anderson Talisca’nın sarı kartının iptali için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruyor. Siyah beyazlılar, pazartesi günü TFF'ye yazılı savunmasını iletecek.

Hafta başında ABD'ye giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Bayern Münih maçı için Almanya’ya geçmeyi planlıyordu. Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası planını değiştiren Fikret Orman, İstanbul’a döndü.

Siyah beyazlı yönetim maçın ardından savunma için hazırlıklarına başladı. Orman, pazartesi günü savunmayı bizzat TFF'ye teslim edecek. Fikret Orman daha sonra takım uçağıyla Münih’e hareket edecek.

Beşiktaş, savunmasında Avrupa’da Talisca’nın kartına benzer pozisyonlar ve verilen kararların eklendiği, geniş kapsamlı bir dosya hazırlayacak.