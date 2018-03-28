Ali Koç'tan büyük bomba! 2 ismi belirledi

Mayıs ayında yapılacak kongrede başkanlık için yarışacak olan Ali Koç'un, CEO ve futbol direktörlüğü için adaylarını belirlediği iddia edildi.

Ajansspor - Ali Koç, başkan seçilmesi durumunda futbol takımının CEO’luğu görevine Peter Kenyon’ı getirecek. Büyük saygısının olduğu Aykut Kocaman’la devam edeceği bilinen Koç’un hedefinde ise Kocaman'a yardım edecek üst düzey bir futbol direktörüyle çalışmak var.

Sevilla’dan sonra Roma’da da önemli işler başaran Monchi tarzında bir futbol direktörü için çalışmalar yaptığı bilinen Koç’un Kenyon’la bu görev tanımı için bazı isimler üzerinde görüş alışverişi yaptığı iddia ediliyor. İlk etapta adı daha önce Galatasaray’ın futbol direktörlüğü için geçen Mathias Sammer’in yanı sıra Marco Branca, Daniel Comolli, Christian Nerlinger gibi isimler konuşuldu.

İkilinin üzerinde mutabık kaldıkları ismin ise Jesús García Pitarch olduğu iddia edildi. Daha önce Valencia ve Atletico Madrid gibi takımları yöneten Pitarch’ın Türkiye’den haber beklediği söyleniyor.