Fikret Orman: Afrin'e gitmek istiyorum

Vatan gazetesinin haberine göre Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önümüzdeki günlerde Afrin'e giderek hem Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten askerlere hem de bölge halkına destek vermeyi planladığını söyledi.

Bölge halkının yıllardır çıkar savaşları altında ezildiğini dile getiren Orman, "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



Orman, "Her konuda öncü olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim" dedi.