17 Şubat 2018 20:50

Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü, Beşiktaş maçında oynayamayacak
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