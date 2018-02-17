Ayrıntılar geliyor..
17 Şubat 2018 20:50
Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında sarı kart gören Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düştü, Beşiktaş maçında oynayamayacak
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