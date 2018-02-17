TFF'den yapılan açıklamada, "A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.
17 Şubat 2018 20:42
TFF, Abdullah Yılmaz'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu
Türkiye Futbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'ın futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı.
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