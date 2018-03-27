Milli maçta gol yağmurdu: 4 GOL vardı

Türkiye: 2 - Karadağ: 2



11. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle 1-0 öne geçen milliler, 23'te Okay Yokuşlu'nun fileleri bulmasıyla farkı 2-'ye çıkardı. Mirko Ivanic'in 25'teki golü ilk yarıdaki skoru belirledi: 2-1. Karadağ 87. dakikada Stefan Mugosa'nın golüyle beraberliği sağladı ve mücadele 2-2 son buldu.



A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Karadağ ile yaptığı hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Stat: Podgorica

Hakemler: Milorad Mazic, Milovan Ristic, Dalibor Djurdjevic (Sırbistan)

Karadağ: Petkovic, Marusic (Dk. 79 Stojkovic), Savic (Dk. 89 Boljevic), Simic, Tomasevic, Vukcevic, Scekic, Jankovic (Dk. 91 Klimenta), Vesovic, Ivanic (Dk. 67 Mugosa), Beqiraj (Dk. 79 Jovovic)

Türkiye: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 76 Ömer Bayram), Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu (Dk. 46 İrfan Can Kahveci), Cengiz Ünder (Dk. 78 Yunus Mallı), Yusuf Yazıcı (Dk. 70 Emre Akbaba), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 69 Serdar Gürler), Cenk Tosun (Dk. 76 Enes Ünal)

Goller: Dk. 11 Cengiz Ünder, Dk. 23 Okay Yokuşlu (Türkiye), Dk. 45 Ivanic, Dk. 87 Mugosa (Karadağ)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kaan Ayhan (Türkiye), Dk. 49 Tomasevic, Dk 59. Simic (Karadağ)

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içi arka direkte gelişine vuran Cengiz Ünder meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

21. dakikada topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına giren Jankovic’in sert vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

23. dakikada ceza sahası gerisinden Hakan’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yükselen Okay Yokuşlu kafa vuruşu ile ağları sarstı. 0-2

44. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Vesovic’in vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

45+1. dakikada Tomasevic'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mirko Ivanic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

47. dakikada Marusic'in ceza sahası dışında şutunda, Volkan Babacan topu kornere çeldi.

54. dakikada Jankovic'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, Simic'in kafayla vurduğu top az farkla dışarı çıktı.

87. dakikada, ceza sahasının yakınında topla buluşan Mugosa, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşla maça beraberliği getiren golü kaydetti: 2-2

90. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla ceza sahasına giren Yunus Mallı'nın şutunda, Petkovic topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Lucescu'dan 3 değişiklik!

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, İrlanda Cumhuriyeti karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'e göre dün akşam 3 değişiklik birden yaptı.

Romen teknik adam bu kez Karadağ karşısında Mehmet Topal'ı stoper bölgesinde görevlendirirken, Serdar Aziz'i 11'den kesip Mahmut Tekdemir'e orta sahada sahaya sürdü. Ayrıca sağ bekte Gökhan Gönül yerine Kaan Ayhan sahaya çıkarken sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de Emre'nin yerine 11'de tercih edildi.

Türkiye A Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, hafif sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Gökhan’ı riske atmadı.

Romen teknik adam adalelerinde ağrıları bulunan ve hafif sakatlığı olan 2 futbolcuyu takımlarının durumlarını düşünerek duyduğu saygıdan dolayı riske etmek istemedi.

TFF'den tam destek...

Türkiye A Milli Takımının EURO 2020 yolunda yepyeni bir sayfa açtığı maratonda Ay Yıldızlı ekibin Karadağ ile oynadığı maça TFF Yönetim Kurulu da destek verdi. Karadağ'daki maçı TFF 1.Başkanvekili Servet Yardımcı, TFF Başkanvekili Ali Dürüst, TFF başdanışmanı Hilmi Gökçınar, Ali Düşmez, Kadir Kardaş, Şeref Yalçın ve Galatasaray Kulübü eski başkan yardımcısı Refik Arkan tribünden takip etti.

Canlı yayın krizi

Uefa talimatları gereği yayıncı kuruluşa açıklama yapması gereken Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu TRT'nin kurduğu alana gelmek istemedi. Medya sorumlusu Türker Tozar’ın ikna etmeye çalıştığı tecrübeli teknik adam kameraların çıkış tüneline gelmesini istedi. Lucescu yoğun ısrarlar sonucu maça yarım saat kala TRT'nin kameralarının bulunduğu alana gelerek canlı yayına katıldı.