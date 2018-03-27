VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi

DHA - SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu, Yılmaz Duman

VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Robinson, Ayça (L), Melis, Tuğba, Zehra)

GALATASARAY: Aslı, Neslihan, Cansu, Jack, Gamze, Rabadzhieva, Gizem (L) (İlkin, Bihter, Nursevil, Ruseva)

SETLER: 25-23, 24-26, 22-25, 32-30, 15-8

SÜRE: 142 dakika (29, 36, 26, 36, 15)



Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off Yarı Final Etabı ikinci maçında VakıfBank, kendi sahasında Galatasaray'ı 25-23, 24-26, 22-25, 32-30 ve 15-8'lik setlerle 3-2 mağlup ederek sarı kırmızılı rakibi karşısında seride durumu 2-0'a getirdi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde finale yükseldi.

VakıfBank'ın Sultanlar Ligi Play-off Final Etabı'ndaki rakibi ise yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Eczacıbaşı VitrA oldu.

Fenerbahçe ile Galatasaray takımları, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 3-4'üncülük karşılaşmaları oynayacak.