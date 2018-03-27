UEFA'dan devrim gibi kararlar

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası için 2018/19 sezonunda uygulanacak en önemli karar da 4. oyuncu değişikliği.

4. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre; maç kadrosunda yer alan dördüncü bir yedek oyuncu, sadece uzatma bölümünde oyuna dahil edilecek.

FİNAL KADROLARI 23'E YÜKSELDİ

Bir önemli değişiklik de kadroların sayısında gerçekleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Avrupa Ligi finali ve UEFA Süper Kupası maçında 18 olan kadro sayısı 23'e yükseltildi.

YENİ BAŞLAMA SAATLERİ

Bir değişiklik de maçların başlama saatlerinde yapıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 21.45 geleneği sona ererken, gelecek sezondan itibaren maçlar TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak.

Ayrıca bu saat değişikliğin 15 Ağustos tarihinde Estonya'nın Tallinn şehrindeki Lilleküla Stadyumu'nda oynanacak olan 2018 UEFA Süper Kupası için de geçerli olduğu ifade edildi.