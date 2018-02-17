Fenerbahçe'yi sarsan gelişme!

Spor Toto Süper Lig 22'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe saat 19.00'da Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
Mücadele öncesi bağırsak enfeksiyonu geçiren sarı-lacivertli takımın kaptanı Volkan Demirel maç kadrosundan çıkartıldı. Fenerbahçe'de kaleyi Volkan Demirel yerine Carlos Kameni koruyacak.
Mücadelenin ilk 11'leri şu şekilde:
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Kameni Isla, Neto, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Valbuena, Giuliano, Aatif, Fernandao
Aytemiz Alanyaspor'un ilk 11'i: Riou, Gassama, Barış, Tzavellas, N'Sakala, Fofana, Efecan, Vilafanez, Emre Akbaba, Fernandes, Douglas.