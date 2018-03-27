Kurucu başkandan Arda Turan'a: Bizim zamanımızda olsa..

Sözen, Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak gelen Arda Turan'la ilgili, "Bizim zamanımızda Arda transfer olsaydı para alamazdı ancak belediyede işçi olarak çalışırdı" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Futbol Kulübü'nün eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un kurucu başkanı, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Prof. Dr. Nurettin Sözen, futbol takımı hakkında açıklamalarda bulundu. Sözcü'nün haberine göre Sözen'in açıklamaları şöyle:

Kulübü 1992'de kurduğumuzda kuralımız vardı: Hiçbir sporcuya transfer parası ödemeyeceğiz. Sporculara ya da yakınına belediyede iş verebiliyorduk. Hem belediyede çalışıyor hem de profesyonel olarak spor yapıyordu. Bir şubemiz şampiyon olduğunda ‘Burada donduralım, bir üst lige geçmeyelim ki belediyenin, vatandaşın parasını transfere harcamayalım' diyorduk. Büyük şampiyonalarda dereceye girenlere altın hediye ediyorduk.

Arda'yı, Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe parasal nedenlerle transfer edemiyor ama onların veremediği parayı Başakşehir veriyor. ‘Parayı sponsorlar verdi' diyorlar. Bizim zamanımızda Arda transfer olsaydı para alamazdı ancak belediyede işçi olarak çalışırdı. Burada gözüken amaç, kulübün yabancı sermayeye satışıdır. Satanlar da gelen parayla spora yatırım yapmayacak. Belediyenin takımını alanlar daha sonra yabancı sermayeye satacak, para belediyenin kasasına gitmeyecek!

'KURUCU BAŞKANIM, KUTLAMALARA DAVET EDİLMİYORUM'

Kulübün kurucu başkanıyım. Şampiyonlukları oluyor, kutlamaları oluyor, davet edilmiyorum. Genel kurullarına davet edilmiyorum. Son 1 yılda sadece bilgi SMS'i geliyor. Parti genel merkezi o zaman dedi ki ‘Belediye başkanlarımız profesyonel kulüplerin başında olmasın.' Ben hemen o talimata uydum. Ama Gaziantep ve Kocaeli uymadı.

Başakşehir'in başkanı diyor ki ‘Kulübün belediye ile ilgisi yok.' Belediye sahasını veriyor, tesisini veriyor, lig tescilleri böyle yapılmış. Nasıl oluyor da belediye ile bu kulübün bir alakası olmuyor? Büyükşehir Belediyespor 1 günde Başakşehir'e dönüştürülebiliyor? Belediye böyle bir satış yapamaz. Bu, sağlıklı ve yasal bir ilişki değil. İhaleye çıkılmamış, çıkıldıysa kamuoyunun haberi yok. Belediye meclis kararı var mı? Satılacağı konuşuluyor. Kaç paraya aldınız? Kaç paraya satacaksınız?

'HALKIN MALINI SATAMAZSINIZ'

Bu kulübün devir işlemleri bir soruşturma konusudur. Belediye meclisi de araştırmalı, bununla ilgili soruşturmasını yapmalı. Kulübün tarihi ortaya konacak, satış gününe kadar yapılmış bütün masraflar masaya konacak. Sonra halkın oyları ile seçilmiş olan belediye meclisinde bu durum karara bağlanacak, sonra ihaleye çıkılacak. Öyle ‘Ben yaptım oldu' ile halkın malını satamazsınız. Aldım sattım, tek adam yönetiminden demokratik düzen içinde bu işler gerçekleşmeli.