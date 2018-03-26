Engin Baytar'a şok ceza

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, 18 Mart 2018 tarihinde BAL'da oynanan 1074 Çankırı Spor-Kdz. Ereğli Belediyespor hakeme sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası verdiği Kdz. Ereğli Belediyespor'un futbolcusu Engin Baytar'a ihraç sonrası hakeme sözle hakarette bulunması nedeniyle 3 resmi müsabakadan daha men cezası verdi.
Toplam 6 maç men cezası verilen eski milli futbolcu geçen ocak ayında Kdz. Ereğli Belediyespor'a imza atmıştı. Öte yandan aynı müsabakada takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunması nedeniyle Kdz. Ereğli Belediyespor kulübüne de 650 TL para cezası verildi.
AKILLARA CÜNEYT ÇAKIR GELDİ
Baytar'ın bu cezası, Galatasaray'da oynadığı yıllarda gerçekleşen olayı hatırlattı. 2012-13 sezonunda Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Cüneyt Çakır'ın boğazına sarılan Baytar 11 maç men cezası almıştı.