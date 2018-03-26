Barcelona, Cengiz Ünder'i listesine aldı

Roma Futbol Direktörü Monchi, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder hakkında konuşan Monchi, çok büyük kulüplerin ajandasında Cengiz Ünder var. Barcelona bunlardan biri. Ayrıca Türkiye'den de önemli isimleri izliyoruz. Galatasaray'ın altyapısında isimlere bakıyoruz.

Çağlar Söyüncü hakkında

Çağlar Söyüncü önemli bir oyuncu. Takip ettiğimiz bir oyuncu ve ne kadar yetenekli bir isim olduğunu biliyoruz. Gelişime açık, yetenekli bir oyuncu.

"Talisca takip ettiğimiz bir oyuncu"

Talisca bizim takip ettiğimiz bir oyuncu. İlginç ve gelecek vaat eden bir oyuncu. Ama bugün itibariyle onunla ilgili bir karar vermiş değiliz.