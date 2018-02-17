Talisca'nın kartı iptal edilecek mi?

Beşiktaş, Atiker Konyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle ayrılırken 23. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde iki önemli oyuncusu da cezalı duruma düştü.

Atiker Konyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla Pepe ve Talisca, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Özellikle Talisca'nın gördüğü sarı kart konusunda büyük tartışmalar yaşandı.

DİLMEN: İPTAL EDİLSİN

Spor yazarı Rıdvan Dilmen de bu konuyu gündeme getirdi. "Fenerbahçeliler bana kızmasına ama" diyerek söze başlayan Dilmen, "Talisca'nın cezası iptal edilmeli" dedi.



ERMAN TOROĞLU: TALİSCA GÖRMEDİ HAKEM GÖSTERDİ

O kartı Talisca görmedi, hakem gösterdi. Talisca'nın sarı kartı, hareketlerine ve itirazına verildiyse bir şey diyemem. Ama ikili mücadelede Talisca sarı görmezdi.

Çünkü müdahaleyi yapan Konyalı futbolcuydu.