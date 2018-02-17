Talisca'nın kartı iptal edilecek mi?

Atiker Konyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla Pepe ve Talisca, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Özellikle Talisca'nın gördüğü sarı kart konusunda büyük tartışmalar yaşandı.
DİLMEN: İPTAL EDİLSİN
Spor yazarı Rıdvan Dilmen de bu konuyu gündeme getirdi. "Fenerbahçeliler bana kızmasına ama" diyerek söze başlayan Dilmen, "Talisca'nın cezası iptal edilmeli" dedi.
ERMAN TOROĞLU: TALİSCA GÖRMEDİ HAKEM GÖSTERDİ
O kartı Talisca görmedi, hakem gösterdi. Talisca'nın sarı kartı, hareketlerine ve itirazına verildiyse bir şey diyemem. Ama ikili mücadelede Talisca sarı görmezdi.
Çünkü müdahaleyi yapan Konyalı futbolcuydu.