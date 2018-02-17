MHK'den 'Abdullah Yılmaz' açıklaması

İSTANBUL / DHA - "Namoğlu hakemi tehdit etti" başlıklı haber ve yorumlar için Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu imzalı bir açıklama yayınlandı.

Konuyla ilgili bir soruşturma da başlatıldığı vurgulanarak şöyle denildi:

"A Klasmanı hakemi Abdullah Yılmaz;

1. 23 Aralık 2017 tarihinde görevlendirildiği Eskişehirspor - Adanaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakası sonunda stadyum koridorlarında hakem soyunma odasına giderken, yaklaşık 1-1,5 metre arkasında kendisine hakaret eden yöneticilere duyarsız kaldığı ve Federasyon Temsilcilerinin cep telefonu ile belirlediği olay görüntülerine rağmen konuyu raporlamadığı anlaşıldığından kendisi telefonla uyarılmış, bu konudaki sözlü savunması tarafımızdan gerçekçi bulunmamıştır.

2. Abdullah Yılmaz, 4 Şubat 2018 tarihinde görevlendirildiği MKE Ankaragücü - Tetiş Yapı Elazığspor TFF 1. Lig müsabakasına görevlendirilmiş, müsabakası öncesindeki seremoninin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan ve ülkemizin UEFA 2024 adaylığı tanıtım sloganı ile ilgili panoların (tobleronların) arkasında yapılması gerekirken panoların önünde yapılmış olmakla, naklen yayın kapsamında amaçlanan tanıtım gerçekleşmemiştir.

Hakemin, Federasyon Temsilcisinin müdahalesi ve Dördüncü Hakemin iki kez uyarısına rağmen kulaklığını takmadığından uyarıyı anlamadığı görülmüştür.

3. Ayrıca bu müsabakada 9.15 metre mesafe belirlemede uygulanan işaret spreyini kullanmaması, Ankara'da bir hakemden temin etme gayreti de göstermemesi nedeniyle yazılı savunması alınmış ve savunma da Kurulumuzca uygun bulunmamıştır.

Sonuç olarak;

TFF 2. Lig Kırmızı Grubun ilk iki sırasında yer alan Menemen Belediyespor - Afjet Afyonspor müsabakasının önemi gözetilerek bir üst klasmandan görevlendirilen Abdullah Yılmaz, yukarıda belirtilen açıklamaların içeriğinden de anlaşılacağı üzere, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından müsabaka gününden 2 gün önce telefonla aranmış, karşılaşmanın önemine yönelik dikkati çekilmiştir.

Önceki müsabakalardaki konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan hataları hatırlatılarak bu müsabakayı küçümsememesi gerektiği, bu müsabakaya gözlemci ile birlikte ayrıca MHK Üyesi Erol Ersoy'un da görevlendirileceği, performansının bundan sonraki görevlendirmeleri etkileyeceği cihetle özenli olması gerektiği iletilmiştir.

Bu gerçekler doğrultusunda Abdullah Yılmaz'ın tehdit edilmesi söz konusu olmadığı gibi, istifasının aynı anda Hakem İşleri Müdürlüğü ile birlikte medyada bazı kişilere gönderilmesi, son günlerde kurulumuza yönelik gerçek dışı açıklama ve yorumların kaynaklarının ortaya çıkması bakımından oldukça düşündürücüdür.

Ayrıca Federasyonumuz konuyla ilgili bir soruşturma da başlatmıştır.