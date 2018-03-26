Resmi açıklama şöyle;
"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.
Aerial Powers ve Lynetta Kizer’a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
26 Mart 2018 13:16
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Fenerbahçe Kulübü, Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollarını ayırdı.
Resmi açıklama şöyle;
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