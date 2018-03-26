Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!

Resmi açıklama şöyle;



"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Aerial Powers ve Lynetta Kizer’a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ