26 Mart 2018 12:39

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
Fenerbahçe Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile yollarını ayırdı
+ A -

Paylaş

Resmi açıklama şöyle;

"Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın oyuncuları Aerial Powers ve Lynetta Kizer ile kulübümüzün yaptığı görüşmeler sonucunda sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Aerial Powers ve Lynetta Kizer’a takımımıza vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Çok Okunanlar

Spor