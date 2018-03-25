Çarpıcı iddia: Menajeri Fenerbahçe'yi aradı!

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Yasin Öztekin'in menajeri Ahmet Bulut'tan tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı Yasin Öztekin, sezon sonunda yönünü Florya'dan Kadıköy'e çevirebilir.

31 yaşındaki yıldızın menajeri Ahmet Bulut'un, Fenerbahçeli yönetici Ali Yıldırım'ı arayarak, "Yasin'in sözleşmesini uzatmak istiyoruz ancak Dursun başkandan sonra Mustafa başkan da sürekli 'Sezon sonunu bekleyelim' diyor. Yasin bundan çok rahatsız. Şimdi olmaz ama hazirandan sonra Yasin istediği kulübe imza atabilecek. Aklınızda bulunsun" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Ali Yıldırım'ın kongreyi gerekçe göstererek Bulut'a net bir yanıt vermediği belirtilirken, "O gün gelsin, şartlar da uygun olursa oturur konuşuruz" dediği bildirildi.

Sözleşmesi 30 Haziran 2018'de bitecek olan Yasin, G.Saray'dan yıllık 1 milyon 50 bin euro alıyor. Sadece kontratının uzatılmasını değil, ücretinin de arttırılması isteyen oyuncunun önceliği G.Saray'da kalmak. Ancak sarı-kırmızılılar, UEFA kıskacı nedeniyle ücret artışlarına yanaşmazken, transfer görüşmelerini de sezon sonuna bıraktı.