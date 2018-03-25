Bursaspor'dan Aziz Yıldırım'a cevap!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Vakfının yayın organı Stadyum dergisine verdiği röportajda Bursaspor'un 2010 yılında kazandığı şampiyonluğa ilişkin açıklama yapmıştı.

Yıldırım, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadıkları dönemde FETÖ'nün futbola müdahale yaptığını söyleyen Yıldırım, "Bursaspor şampiyon yapıldı" demişti. Bursaspor da resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak Aziz Yıldırım'a cevap verdi. Yeşil-beyazlı kulübün açıklamasında kazandıkları şampiyonluğun "Futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindei yerini 'tertemiz' vurgusu ile aldığı" belirtildi.

Bursaspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini 'tertemiz' vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indiremeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir.

Türk futbol kamoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiç bir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyor, bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile TFF ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

BURSASPOR KULÜBÜ"