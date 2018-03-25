Yıldız futbolcu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımımız'ın salı günü Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Ay-Yıldızlılar'da sakatlığı bulunan Selçuk İnan'ın, aday kadrodan çıkarıldığı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Karadağ ile 27 Mart Salı günü deplasmanda özel maçta karşılaşacak A Milli Takımımızda Selçuk İnan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların dün akşam yaptığı antrenman sonrası sol arka adalesinde sertleşme oluşan Selçuk'un Karadağ maçına kadar iyileşemeyeceği öngörüldüğünden, futbolcunun tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.

A Milli oyuncu, bugün Antalya'dan İstanbul'a dönecek.