Milli takıma tek golle zaferi getiren Mehmet Topal, maç sonrasında flaş bir itirafta bulundu. Tecrübeli orta saha, Avrupa Şampiyonası'ndan elenmemizin ardından milli takımı bırakmayı düşündüğünü söyledi.

Mehmet Topal maç sonunda ,"Bazı ağabeylerimiz bizi üzecek yorumlar yapıyor diye duyduk. Futbolun içinden gelen ağabeylerimizin bu tarz yorumları kırıcı olabiliyor. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüm. Ancak söz konusu milli takım olunca duygularınızın önüne geçemiyorsunuz. Biz millet olarak sert olmaya başladık. Eleştiriler sert olmaya başladı. Bu genç kardeşlerimizin desteğe, morale ihtiyacı var. Medya olarak futbol camiası olarak herkesin desteğini bekliyor bu gençler." diye konuştu.

"KONUŞURSAM BİRİLERİNİN KALBİNİ KIRARIM"

Maç sonunda sitemkâr konuşan ve Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımı bırakmayı düşündüğünü dile getiren Mehmet Topal'ın, yorumcu Nihat Kahveci'nin sözlerine sinirlendiği ortaya çıktı.

Nihat Kahveci şu ifadeleri kullanmıştı: "Mehmet Topal, neden 11'de? Selçuk neden kadroda? 2020'de 35-36 yaşında olacaklar. Son dönemlerin en formda oyuncusu Abdülkadir de Ümit Milli Takım'da oynuyor. Söyleyecek kelime bulamıyorum."

Mehmet Topal maç sonunda son derece duygusal ve üzüntülü şekilde stattan ayrıldı.

Kendisi hakkında yapılan eleştirilere üzülen Mehmet Topal, " Moralim son derece bozuk. Kafam yerinde değil. Konuşursam birilerinin kalbini kırarım. En iyisi konuşmayayım" dedi.

Daha sonra takım otobüsüne binmeden önce de Mehmet Topal " Konuşursam yer yerinden oynar. Beni daha fazla konuşturmayın" diyerek ayrıldı.