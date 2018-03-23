Boluspor-Fenerbahçe maçında şok tartışma!

Milli maçlar için verilen arada Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ilk yarısını 3-1 geride kapadığı maçı 6-2 kaybetti!

Fenerbahçe'nin Boluspor maçında şok skor ve tartışma! Sait Karafırtınalar yönetimindeki Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, milli maçlar için verilen arada Fenerbahçe'yi ağırladı. Maçta skorun 6-2 olmasının ardından Boluspor’un yardımcı antrenörü Osman Bilik, ile Fenerbahçeli Şener Özbayraklı arasında tartışma yaşandı.

Bolusporlu futbolcu Sefa’ya seslenerek pas yapmalarını ve atak yapmamalarını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre bunu duyan Fenerbahçeli Şener ile yardımcı antrenör Osman Bilik arasında ufak çaplı tartışma yaşandı.

BAŞKAN ÇARIKÇI: "BOLUSPOR İLE FENERBAHÇE DOST KULÜPTÜR"

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı yaşanan olayın ufak bir problem olduğunu ifade etti. Çarıkçı "Şener ile yardımcı antrenör arasında ufak bir tartışma yaşandı. Aralarında ufak bir problem yaşandı. Aykut hocamızla bunu görüştük." ifadelerini kullandı.

Başkan Çarıkçı sözlerini "Maçtan sonra bu işin uzamaması lazım. Boluspor ve Fenerbahçe dost kulüptür. Bunların futbol içerinde kalması lazım. Çok bir problem yok. Her maçta olabilir. Bu maçın stresidir. Maçın sonucu da belki Şener’i etkilemiş olabilir. Önemli olan maçın güzel bitmesi" ifadeleriyle noktaladı.