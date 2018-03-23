23 Mart 2018 19:38

Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu
A Milli Takımımız, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
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Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

STAT: Antalya
HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)
SAAT: 20.30
YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

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