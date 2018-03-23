Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu

A Milli Takımımız, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşıyor. Antalya Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Mücadelede, Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

STAT: Antalya

HAKEM: Slavko Vincic (Slovenya)

SAAT: 20.30

YAYIN: TRT Spor

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Gökhan Gönül, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Cenk

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