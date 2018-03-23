Dünyaca ünlü futbolcuya hapis cezası!

İşte Miccoli'nin İtalyan mafyası ile başlayan ve hapis cezası almasına neden olan hikayesi...

2011 Ağustos'unda Fabrizio Miccoli, Avusturya kampından dönmüş, takımı Palermo ile yeni sezona hazırlanırken bir gece arkadaşlarıyla içmeye gider. Miccoli'nin telefonu çalar ve arayan Sicilya'nın ünlü mafyalarından Lauricella'nın oğlu Mauro'dur.

Mauro ile telefonda alelade bir sohbet eden Miccoli'nin, Mauro ile telefonda konuştukları şeylerin dökümü basının eline ulaşır. Telefonda şaka maaiyetinde yapılan sohbetler, işi kontrolden çıkarır ve baba Lauricella, bu konuşmalar delil gösterilerek Palermo'da bir markette göz altına alınır.

Dava devam ederken, konuşmaların içeriği hakim karşısına geldiğinde işler iyice karmaşıklaşır. İddiaya göre, Miccoli, Lauricella'ya Palermo'da bir gece kulübü sahibinin kendisine olan borcunu tahsil etmesi için istekte bulunmuştur.

Lauricella da daha sonra bu adamı öldüresiye dövünce, Miccoli'nin ismi hem şantaj hem de azmettiricilik ile anılmaya başlanır. Miccoli, "Ben mafya değilim, sadece futbolcuyum. Benim bu tarz işlerle uzaktan yakından alakam olmaz. Laura da bir zamanlar sevgi beslediğim, ön yargı ile yaklaşmadığım bir arkadaşım" der.

Miccoli ayrıca, "Ben bir babayım ve çocuklarımın hukuk kuralları çerçevesinde yetişmesini istiyorum. Mafyacılık ve bu işler beni tiksindiriyor" demiştir. Olayla ilgili Palermo mahkemelerinde görülen dava sonucu Miccoli, 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılır.

Sicilya'da söylenen bir söz, Palermo efsanesi ancak şimdinin kanun suçlusu Miccoli'yi çok güzel anlatır: "Sicilya'da herkes için aynı anda iyi biri olman imkansızdır"