Selçuk İnan’ın menajerinden Galatasaray’a icrayla ödeme emri

Batur Altıparmak, menajerliğini yaptığı Selçuk İnan’ın Galatasaray’a transfer olmasına ilişkin sözleşmeden doğan 1 milyon 231 bin 921 liralık alacağının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Kulübü’ne icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.



YENİ SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAKKI VAR

Galatasaray’a 2011 sezonunda Trabzonspor’dan bedelsiz olarak transfer olan Selçuk İnan’ın menajeri Batur Altıparmak, o dönem sözleşmeden doğan alacakları ödenmediği gerekçesiyle sarı kırmızılı kulübe dava açtı.

Daha önce 2011’den 2015’e kadar yapılan ilk sözleşmeden doğan alacağını gecikmeli olarak tahsil eden menajer Batur Altıparmak, Selçuk İnan’ın yenilenen sözleşmesinden doğan ödemesi gerçekleşmeyince Galatasaray Kulübü’ne icra müdürlüğü aracılığıyla ödeme emri gönderdi.