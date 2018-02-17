Beşiktaş derbi öncesi Konya'da ağır yaralı

Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaştı.

Atiker Konyaspor: 1 - Beşiktaş: 1



Süper Lig'in 22. haftasında zirve mücadelesi veren Beşiktaş deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ta Pepe ve Talisca bu maçta gördükleri sarı kartların ardından Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştüler.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'ın golünü 27. dakikada Atiba atarken, ev sahibi Atiker Konyaspor'un golünü 60. dakikada Jahovic kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 41'e yükseltip zirve yarışında yara alırken, Atiker Konyaspor da puanını 21'e yükseltti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Alper Ulusoy, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 46 Fofana), Milosevic (Dk. 90+7 Volkan Şen), Eto'o (Dk. 73 Hadziahmetovic), Bourabia, Jahovic

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Caner Erkin, Tolgay Arslan (Dk. 67 Negredo), Hutchinson, Lens (Dk. 78 Quaresma), Talisca, Babel, Vagner Love (Dk. 58 Vida)

Goler: Dk. 27 Hutchinson (Beşiktaş), Dk. 60 Jahovic (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Filipovic, Dk. 39 Ali Turan, Dk. 43 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 39 Pepe, Dk. 45 Vagner Love, Dk. 53 Talisca, Dk. 79 Vida, Dk. 90+1 Medel, Dk. 90+7 Caner Erkin (Beşiktaş)