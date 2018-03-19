Ünlü spor yorumcusuna şok dava!

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Adnan M. Aybaba hakkında (54) 'hileli iflas' suçlaması ile dava açıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aybaba, iflas erteleme sürecindeki şirketinin hesabından 49 milyon 427 bin 116 lirayı kendi kişisel hesabına aktarmakla suçlanıyor. 3 yıldan 8 yıla hapis istemi ile yargılanan Aybaba ise yaptığı savunmada suçlamaları kabul etmedi, “O para benim kendi paramdı” dedi.

49 milyon 427 bin lira

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Adnan Aybaba’nın adına kayıtlı görünen Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik San. Tic. Ltd. Şrk. mali sıkıntıya girince 3 yıl önce iflas erteleme istedi. Mahkeme şirkete yönelik tedbir kararı verdi, kayyum atadı. Tedbir kararı ile birlikte şirket hacizlere karşı da korumaya alınmış oldu. İflas davası devam ederken Aybaba, şirket kasasındaki 1 milyon 738 bin 507 lira ve bankadaki hesapta bulunan 47 milyon 688 bin 608 lirayı kendi kişisel hesabına aktardı. Mahkeme bu durumu tespit edince, şirket hakkında 12 Kasım 2015’te iflas kararı verdi.

Hileli iflas suçlaması

Mahkeme iflas kararı ile birlikte Aybaba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı verdi. Mahkeme kararında, Aybaba hakkında ‘hileli iflas’ maddesinden suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Mahkemenin ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aybaba, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Aybaba, söz konusu paranın transferini engelleyen bir tedbir kararının olmadığını aktardı.

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