18 Mart 2018 19:58

Van Persie, Fenerbahçelileri çıldırtacak!

Van Persie, Fenerbahçelileri çıldırtacak!
Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie, Excelsior maçının ilk 15 dakikasında 2 gol attı.
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Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Excelsior ile deplasmanda oynayan Feyenoord, maça çok hızlı başladı. 10. ve 15. dakikalarda Robin van Persie ile 2 gol bulan Feyenoord, maçı üstün bir şekilde götürüyor.

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