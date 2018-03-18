Hollanda Eredivisie'nin 28. haftasında Excelsior ile deplasmanda oynayan Feyenoord, maça çok hızlı başladı. 10. ve 15. dakikalarda Robin van Persie ile 2 gol bulan Feyenoord, maçı üstün bir şekilde götürüyor.
18 Mart 2018 19:58
Van Persie, Fenerbahçelileri çıldırtacak!
Fenerbahçe'den Feyenoord'a transfer olan Robin van Persie, Excelsior maçının ilk 15 dakikasında 2 gol attı.
Çok Okunanlar
-
Beşiktaş'a Başakşehir sürprizi!
-
Van Persie, Fenerbahçelileri çıldırtacak!
-
Fırtına, Cimbom'a göz kırptı
-
3 futbolcu, trafik kazası geçirdi
-
Batman'daki yarı maratonda bazı atletler baygınlık geçirdi
-
Cenk Tosun'dan taraftara sürpriz
-
Mustafa Cengiz isyan etti: Böyle sahtekarlık olmaz
-
Derbide Fatih Terim'i güldüren olay
-
Maçtan sonra Ali Koç - Aziz Yıldırım kavgası!
-
Aykut Kocaman'dan hakeme sert tepki