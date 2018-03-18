Mustafa Cengiz isyan etti: Böyle sahtekarlık olmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şükrü Saraçoğlu Stadında karşılaşma bitiminde Spor Güvenlik ekibinin de hazır olduğu şeref tribününde yaklaşık 1 saat oturdu. Yayıncı kuruluştan maçın önemli pozisyonlarını izledi.

Yönetici Ahmet Şenkal, Adil Araboğlu, Cenk Soyer, Mahmut Recevik Dinçer Ünal, Hüseyin Toprak ile birlikte karşılaşmayı izleyen Başkan Mustafa Cengiz "Tamam biz çok pozisyona girdik ama onlarda girdiler. Bunu kabul edelim." yorumunu yaptı.

Soldado'nun ceza alanı içindeki hareketini izleyen Başkan Başkan Cengiz "Bu olmadı. Böyle sahtekarlık olmaz" dedi ve ekledi "Maçın hakemi süperdi. Her iki taraf için önemli kararlar verdi. Hakem için söylenecek hiç bir şey yok" itirafında da bulundu.