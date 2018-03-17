Aykut Kocaman'dan hakeme sert tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakem Bülent Yıldırım'ın maçı berabere bitirmek istediğini söyledi.

İşte Kocaman'ın açıklamaları:

İkinci yarı kritik kurtarışlar yaptı Volkan. İlk 10 dakika maçı net kaybetmeye yol açacak pozisyonlar verdik. Maçı çevirecek pozisyonları da yakaladık.. Galatasaray ve Beşiktaş istediğini elde etti, Başakşehir de elde ettiği gibi gözüküyor. Bu maçı böyle bitirmek isteyen hakem de istediğini elde etti gibi gözüküyor. Görmeyeceği pozisyonlar değil. İki elle Fegouli adama sarılıyor, nasıl görmez.. Aynı hakem Dia'nın üstüne çıkan Sabri'ye devam demişti. Dirar sarı kart gördü, hakem öyle değerlendirdi. Daha ağırı, Serdar yumruk atıyor göremedi. Serdar rakibini künde hareketiyle tuş yapmaya çalıştı yine görmedi. Hakem konuşmaktan da utanıyorum kendi adıma. Bunlar nasıl olacak. Kafasında berabere bitmek vardı. Böyle hakemlerin bu pozisyonları görmeme ihtimali yok, sıfır. Kalan 8 maçı kazanmak için tüm çabamızı göstereceğiz, sonra da rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz. Nasıl kazanacağız, ne diyeceğimi bilmiyorum.