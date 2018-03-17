Süper Lig puan durumu

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Liderlik savaşının kızışacağı hafta da iki takım berabere kalarak 1 puanla yetindi.

Gözler Beşiktaş ile Medipol Başakşehir'in pazar akşamı yapacağı mücadeleye çevrildi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi?

Süper Lig'de puan durumu iyice kızıştı. Lider Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında 2 puan bıraktı ve Beşiktaş'ın puan farkını azaltabilmesi adına eline çok önemli bir fırsat geçti. Süper Lig'de puan durumu oynanan 26. hafta maçlarının ardından şekillenmeye başladı. İşte, 26. hafta puan durumu ve maç sonuçları.

26. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor

Karabükspor 0 - 4 Osmanlıspor

Gençlerbirliği 1 - 1 Akhisarspor

Bursaspor 1 - 0 Sivasspor

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

Haftanın kalan maçları

Konyaspor - Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor - Göztepe

Trabzonspor - Yeni Malatyaspor

Medipol Başakşehir - Beşiktaş