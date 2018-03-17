17 Mart 2018 19:12

Taraftar otobüsten düştü

Öte yandan Galatasaraylı bir taraftar, otobüsün Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü.
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 Düştüğü sırada kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı.

 

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