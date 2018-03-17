17 Mart 2018
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
ANA SAYFA
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Diğer
Yaşam
Kadın - Sağlık
Bilim Teknoloji
Yurttan Haberler
İstanbul
Gezi - Mekan
Yazarlar
Gazete Manşetleri
17 Mart 2018 19:12
Taraftar otobüsten düştü
Öte yandan Galatasaraylı bir taraftar, otobüsün Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü.
+
A
-
Bağlantılı Haberler
Alex derbide
Dev derbi golsüz bitti
Fenerbahçe'den koreografi şovu!
Fenerbahçeli yöneticiden tepki çeken hareket!
Paylaş
Tweetle
Düştüğü sırada kafasından yaralanan sarı kırmızılı taraftar, kanlar içerisinde yerde kaldı.
Tweetle
Çok Okunanlar
Dev derbi golsüz bitti
Dev derbi öncesi İstanbul'a geldi
Fenerbahçeli taraftarlar coşkuyla derbiyi bekliyor
Fenerbahçeli yöneticiden tepki çeken hareket!
Fenerbahçe'den koreografi şovu!
Galatasaray taraftarının derbi yolculuğu başladı
Taraftar otobüsten düştü
Cenk Tosun coştu!
Trabzonspor seri peşinde
Galatasaray taraftarı TT Stadyumu önünde toplanıyor
Spor
Cenk Tosun coştu!
Alex derbide
Dev derbi golsüz bitti
Fenerbahçe'den koreografi şovu!
Taraftar otobüsten düştü
Fenerbahçeli yöneticiden tepki çeken hareket!
Derbi öncesi takımlar stada ulaştı
Dev derbi öncesi İstanbul'a geldi
Galatasaray taraftarının derbi yolculuğu başladı
Fenerbahçeli taraftarlar coşkuyla derbiyi bekliyor
@gercekgundemcom kullanıcısından Tweetler
Ana Sayfa
Video
Galeri
Güncel
Siyaset
Ekonomi
Dünya
Spor
Kültür Sanat
Magazin
Bilim Teknoloji
Medya
Hakkımızda
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Facebook
Twitter
RSS
Tüm Haberler
Sitemiz
Doğan Haber Ajansı
ve
Anka Haber Ajansı
üyesidir.