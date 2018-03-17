Dev derbi golsüz bitti

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1 puanla ayrıldı.

FENERBAHÇE: 0 - GALATASARAY: 0

Ülker Stadyumu'nda gerçekleşen mücadelenin detayları şöyle:

SARI KARTLAR: Dirar, Skrtel (Fenerbahçe) - Fernando, Maicon, Serdar Aziz (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı.

15'inci dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Gomis'in sert şutu kalenin yanından auta gitti.

20'nci dakikada sağ kanattan çalımlarla içeri giren Rodrigues'in şutu kaleci Volkan'da kaldı.

23'üncü dakikada sağ kanattan Dirar'ın içeri çevirdiği topta Soldado'nun şutu Galatasaray savunmasına çarparak kornere gitti. Kullanılan kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

32'nci dakikada Dirar'ın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Şener'in yaptığı ortada topu Muslera kontrol etti.

34'üncü dakikada orta sahada Mehmet Ekici'den topu kapan Feghouli pasını Gomis'e aktardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gomis'in şutu yandan dışarı çıktı.

37'nci dakikada Giuliano'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Mehmet Ekici geçti. Ekici'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

40'ıncı dakikada sağ kanatta Giuliano'nun uzak mesafeden kaleye gönderdiği top az farkla auta gitti.

41'inci dakikada Maicon'dan topu kapan Soldado, pasını Mehmet Ekici'ye aktardı. Ekici'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

48'inci dakikada sol kanattan içeriye giren Rodrigues'in şutunda top Volkan'dan döndü. Dönen topta Gomis'in şutunda Fenerbahçe savunması araya girmeyi başardı.

60'ıncı dakikada Nagatomo'nun uzaktan şutunda top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topta Feghouli'nin şutu yan ağlarda kaldı.

65'inci dakikada sağ kanattan Dirar'ın yaptığı ortada boş durumdaki Alper'in kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

71'inci dakikada Soldado ile yaptığı duvar pası sonrası sol çaprazdan ceza sahasına giren Alper'in şutunda Galatasaray savunmasına çarpan top kornere çıktı.

72'nci dakikada Hasan Ali'nin kornerden yaptığı ortada top Dirar'ın önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

78'inci dakikada Alper Potuk'un ortasında arka direkte topla buluşan Valbuena'nın şutunda top Muslera'da kaldı.

81'inci dakikada Hasan Ali'nin savunma arkasına attığı topta Muslera'nın önde olduğunu gören Giuliano'nun yerden vuruşunda Muslera topu kontrol etti.

84'üncü dakika sağ kanatta hareketlenen Linnes'in içeri çevirdiği topta Belhanda'nın ceza yayı üstünden vuruşunda Volkan topu kontrol etti.

86'ncı dakikada Fernandao'nun indirdiği topta Giuliano pasının tekrardan Brezilyalı oyuncuya aktardı. Fernandao'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta Muslera topu kurtarmayı başardı.

89'uncu dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Maicon geçti. Brezilyalı oyuncunun şutu yan direğe çarpıp auta çıktı.

90+3'üncü dakikada Gomis'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etti.

Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe Galatasaray maçından kareler

Fenerbahçe'den koreografi şovu!

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19.00

HAKEM: Bülent Yıldırım

KANAL: beIN Sports 1

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Giuliano, Soldado

YEDEKLER: Kameni, Erten, Isla, Alper, Fernandao, Neto, Valbuena, Oğuz Kağan, Serhat Kot, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis

YEDEKLER: Batuhan, Carrasso, Ahmet, Tolga, Yasin, Eren, Sinan, Donk, Hakan, Denayer

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim