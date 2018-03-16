Mustafa Cengiz'den şampiyonluk iddiası!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetici Abdürrahim Albayrak, antrenmanı izlemek için TT Stadı'na geldi.

Derbi öncesinde açıklamalarda bulunan Cengiz, ''Galatasaray şampiyonlukların her zaman birinci adayıdır. Bu yolda bütün engelleri aşacağız. Yarın maç öncesi lütfen Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi'nin karşısında müzemiz açık. Çanakkale şehitlerimiz var. 18 Mart Çanakkale şehitleri tarihi çok önemli. Taraftarlarımızın maç öncesi Beyoğlu müzesini ziyaret ederek kutlamasını istiyorum. Derbiyi hak eden kazansın. Hak eden Galatasaray olsun.'' ifadelerini kullandı.