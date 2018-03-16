Ünlü futbolcunun 8 yıl hapsi isteniyor

FutbolArena'nın haberien göre yapılan soruşturmada, Xabi Alonso mali kontrolden uzak bir şekilkde Madeira'da bir şirket yönetmekle suçlanıyor. İspanyol futbolcu Xabi Alonso için 2015 yılında gelirlerini tam göstermediği gerekçesiyle vergi kaçırma suçundan 8 yıl hapis cezası isteniyor.

2014 yılında Real Madrid'de oynarken eski İspanyol futbolcunun adı yine vergi kaçakçılığı ile gündeme gelmiş. Alonso'nun imaj hakları konusunda maliyeyi yaklaşık 6 milyon avro dolandırdığı idda edilmişti.

İspanya futbolunda son dönemde Barcelona'da forma giyen Arjantinli Lionel Messi, vergi kaçırmaktan aldığı 21 ay hapis cezasını paraya çevirerek davasını kapatmıştı. La Liga'da önceki yıllarda forma giyen Neymar, Radamel Falcao, Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Daniel Alves ve Samuel Eto'o gibi futbolcular hakkında da mali suçlardan açılan soruşturmalar veya davalar bulunuyor.