PFDK'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

PFDK, Fenerbahçe'ye 215 bin lira, Galatasaray'a da 60 bin lira para cezası verdi. Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica ise 1 maç ceza aldı.

DHA - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bugünkü toplantısının ardından ceza kararlarını açıkladı. Fenerbahçe’ye 215 bin lira, Galatasaray’a da 60 bin lira para cezası veren PFDK, Kayserispor Teknik Direktörü Mariusi Sumudica’yı ise 1 maç ile cezalandırdı.

Antalyasporlu Celustka’ya da 2 maç men cezası verildi. PFDK’nin kararları şu şekilde:

“1- Antalyaspor A.Ş.’nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan Göztepe A.Ş.- Antalyaspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Antalyaspor A.Ş. Kulübü sporcusu Ondrej Celustka’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

2- Kayserispor Kulübü teknik sorumlusu Mariusi Ninel Sumudica’nın, 11.03.2018 tarihinde oynanan Kayserispor-Kardemir Karabükspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 resmi müsabakada soyunma odasını ve yedek kulübesine girişi yasağı ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

3- Aytemiz Alanyaspor Kulübünün, 09.03.2018 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor – Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

4- Galatasaray A.Ş.’nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. – Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

5- Atiker Konyaspor Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan Galatasaray A.Ş. – Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 9.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6- Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünün hakkında Usulsüz Seyirci Alma nedeniyle sevk yapılmışsa da isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına,

7- Fenerbahçe A.Ş.’nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan Evkur Yeni Malatyaspor – Fenerbahçe A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.”