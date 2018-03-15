Talisca anlaşmasında o detay ortaya çıktı!

Beşiktaş, Talisca transferi için harekete geçti! İki sezondur Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Talisca için Benfica ile yapılan sözleşmeye dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Brezilya Milli Takımı'na seçilen Anderson Talisca için Beşiktaş harekete geçti!

Benfica'dan iki sezonluğuna kiralanan Talisca için Portekiz ekibiyle yapılan anlaşmada yeni detaylar ortaya çıktı! NTV Spor'da yer alan habere göre 21 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu 6 taksitle ödeme maddesini sözleşmeye ekleten siyah beyazlılar, sezon sonu bu durumu geçerli hale getirme hakkına sahip.

Beşiktaş, Benfica’ya toplam 4 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Satın alma opsiyonu olarak belirlenen 25 milyon Euro’dan 4 milyon Euro’nun çıkartılmasıyla bu sezon sonu için opsiyon 21 milyon Euro’ya düştü. Siyah beyazlılar, Benfica ile yaptığı anlaşma gereği sezon sonundan itibaren 6 aylık vadeler karşılığı yapacağı ödemelerle, Brezilyalı oyuncunun bonservisini alabiliyor.

Bu durumda haziran ayında yapılacak ilk ödemenin tutarı 3.5 milyon euro olacak. Geriye kalan 17,5 milyon Euro’yu 2.5 yılda yine 3.5 milyon Euro’luk taksitlerle ödeyecek. Bu madde sözleşmede olduğu için Benfica ile pazarlık yapılmadan anlaşma geçerli hale gelecek. Beşiktaş yönetimi, Benfica ile yapacağı görüşmede taksitlendirme olmadan 21 milyon Euro’yu düşürerek peşin ödeme teklfini de iletecek. Transferde son söz Anderson Talisca'ya ait. Kulüplerin anlaşmasına rağmen; Talisca, Beşiktaş'tan ayrılmak isterse Brezilyalı futbolcu kariyerine farklı bir takımda devam edecek.