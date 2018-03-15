Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 1'e 6000 veren bahis

Avrupalı bahis şirketleri, Galatasaray'ın galip gelmesi halinde Fenerbahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına 1'e 6 bin oran veriyor.

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbi mücadelesi, tüm dünyanın dikkatini çekmiş durumda.

Fotomaç'ın haberine göre, bahis şirketleri de dev derbiyle ilgili ilginç bahisler hazırladı.

Bahis şirketlerine göre, gole en yakın isimler Galatasaray'dan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe'den Giuliano.

'AYKUT KOCAMAN GÖREVİ BIRAKIR'

İlginç bahislerden biri de Galatasaray'ın galip gelmesi halinde Fenerbahçe'nin hocası Aykut Kocaman'ın görevi bırakacağı yönünde. Buna 1'e 21 veriliyor.

GALATASARAY KAZANIP FENERBAHÇE ALKIŞLARSA 1'E 6 BİN ORAN

Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet şansı bahis şirketlerine göre düşük. Sarı-kırmızılıların, Kadıköy'den galibiyetle ayrılmasına 1'e 4 veriliyor.

En ilginç bahis seçeneği ise çok konuşulacak cinsten. Galatasaray'ın galip gelmesi halinde Fenerbahçe taraftarının ezeli rakiplerini alkışlamasına 1'e 6000 veriliyor