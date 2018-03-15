Her iki takım da bu mücadeleye sıkı bir şekilde hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlarda da çalışmalar sürüyor.
15 Mart 2018 16:03
Derbide Fenerbahçe'den Rocky misillemesi
Fenerbahçe ile Galatasaray ligin 26. haftasında karşı karşıya gelecek.
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