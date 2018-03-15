Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Başakşehir - Beşiktaş maçı ise geçen hafta çok eleştirilen Halil Umut Meler'in oldu.

Haftanın hakemleri ise şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) - Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) - Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs) - Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) - Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) - Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) - Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) - Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) - Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) - Halil Umut Meler