Derbinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Başakşehir - Beşiktaş maçı ise geçen hafta çok eleştirilen Halil Umut Meler'in oldu.
Haftanın hakemleri ise şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) - Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) - Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs) - Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) - Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) - Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) - Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) - Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) - Halil Umut Meler