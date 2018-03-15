Messi Chelsea'yi 'Barça'ladı

Arjantinli, 2 gol atarken 1 de asiste imza attı ve Barça'nın elde ettiği 3-0'lık galibiyette öne çıkan isim oldu. Barça; Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Roma, Sevilla ve Bayern Münih'in ardından adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Barcelona, Chelsea’yi konuk etti. Stamford Brigde’de 1-1 sonuçlanan ilk maçın ardından iki ekip Camp Nou’da buluştu. Lionel Messi’nin 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada Barcelona rakibini 3-0 mağlup ederek adını Devler Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı.

Lionel Messi, 3 ve 63’te fileleri havalandırırken Barça’nın diğer golünü 20’de Ousmane Dembele attı. Katalanlar’ın 105 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Dembele, Barça kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Bu maçla birlikte bir numaralı kupada Son 16 Turu sona ermiş oldu. Çeyrek finale; Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Juventus, Roma, Sevilla, Bayern Münih ve Barcelona kaldı.