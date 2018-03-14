Jupp Heynckes'dan Beşiktaş için şampiyonluk tahmini

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olacağını söyledi. "Beşiktaş'ın şampiyon olmasını kesin olarak görüyorum" diyen Jupp Heynckes, böyle güçlü bir takıma 8 gol atmanın kolay bir iş olmadığını ve iyi maçlar çıkardıklarını dile getirdi.

İşte Alman teknik adamın maç sonu sözleri:

"Beşiktaş'ı ve Türkiye ligini değerlendirdiğimde Beşiktaş'ın şampiyon olmasını kesin olarak görüyorum. Beşiktaş, Bundesliga'da olsa hangi sırada olacağını tahmin etmek zor. Ama orta sıraların üzerinde olacağını söyleyebilirim. Avrupa'da neredeyse böyle bir atmosfer yok. Beşiktaş'ın namağlup buraya gelmesinde taraftarın da etkisi var. Benimle birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yeniden bir hedef olduğu söyleniyor. Ama ayaklarımız yere basmalı. Önce çeyrek finali geçmeliyiz. Daha rakibimizi bile bilmiyoruz. Şu aşamada bunu düşünmüyoruz. Bundan sonra eşleşeceğimiz takımla ilgili de bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü her takım çok güçlü. Bizim mental açıdan hazır olmamız gerekiyor. 2-0'dan sonra zaman zaman takımın rahatlaması ve hatalar yapmasını normal olarak adlandırıyorum. Ama burada kazanmak ve bu eşleşmede 8 gol atmak hiç kolay değildi. Bu yüzden iyi bir maç çıkarttığımızı düşünüyorum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu turdan önce yenilmedi. Grup aşamasında mağlup olmadılar. İyi bir takımları var. Bugün de hücumu düşündüler. Bugün rahat bir galibiyet aldığımızı düşünmüyorum."