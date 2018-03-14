Ricardo Quaresma'dan ceza yorumu

Beşiktaş'ta 2 maç aranın ardından forma şansı bulan Ricardo Quaresma, Bayern Münih karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız TFF'nni kendisine verdiği 5 maçlık ceza hakkında da değerlendirmede bulundu.

"BEKLEMEKTEN BAŞKA ŞANSIM YOK"

Ricardo Quaresma maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Takımımızı tebrik etmek istiyorum. Özellikle grup aşamasında önceden hiçbir Türk takımının başaramadığı işlere imza attık. Bugün kaybettik ama sahadan başımız dik ayrılıyoruz. Artık lige odaklanacağız."

"Federasyon kararını verdi. Herkes olayın nasıl geliştiğini ve neler olduğunu gördü. Artık beş maç beklemekten başka şansım yok."