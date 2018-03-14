Bayern Münihli yıldız hayran kaldı: Böylesini...

Bayern Münih karşısında 3-1 mağlup olmasına karşın özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla taraftarlarını memnun eden Beşiktaş'ta, 90 dakika boyunca susmadan takımlarını destekleyen tribünler Bayern cephesinden de alkış aldı.

Mücadelenin bitmesiyle birlikte Bayern Münih'in kaptanı Thomas Müller başta olmak üzere Alman ekibinin oyuncuları tribünlere giderek taraftarları alkışları.

Bayern Münih'in yıldız ismi Mats Hummels Beşiktaş taraftarına hayranlığını Twitter'dan duyurdu... Hummels, paylaşımında "Böyle bir atmosferi sevmemeniz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Hummels maç sonu ise şöyle konuştu:

"Taraftarın sesi soyunma odamıza kadar geliyordu. Belki de şimdiye dek karşılaştığım en gürültülü stadyum burası. Burada oynamak çok güzeldi."