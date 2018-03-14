Deneyimli futbolcu Erkan Zengin, Hammarby ile yaz dönemine kadar geçerli sözleşmeye imza attı

Eskişehirspor ile yollarını ayıran Erkan Zengin’in yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde kırmızı-siyahlı ekipteki sözleşmesi feshedilen 32 yaşındaki futbolcu, ardından Stockholm’ün yolunu tutmuştu.

Bir süredir görüşüyorlardı



Expressen gazetesi deneyimli futbolcunun Hammarby ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp ile futbolcu arasında bir süredir devam eden görüşmelerin anlaşmayla sonuçlandığı ve imzaların atıldığı bildirildi.

Resmi açıklama yapılacak



Sağlık kontrolünden de geçen Türk asıllı İsveçli futbolcunun, yaz dönemine dek geçerli kontrat yaptığı belirtildi. Konuyla ilgili resmi açıklamanın da yakın bir zamanda İsveç ekibi tarafından yapılacağı belirtildi.

Devre arasına kadar geçerli



İsveç’te 2018 sezonu iki hafta sonra başlayacak. Erkan Zengin sezonun devre arasına kadar yeni takımıyla anlaşmış bulunuyor. Ülkede transfer dönemi, 4 Nisan’a kadar devam ediyor. Hammarby geçen sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

İsveç’te 21 kez milli oldu



İsveç A Milli Takım formasını 21 kez giyen Erkan Zengin, son olarak iki yıl önceki Belçika maçında sahaya çıkmıştı. Erkan 2003-2009 yılları arasında da Hammarby forması terletmiş, futbola bu kulüpte başlamıştı. (Skorer)