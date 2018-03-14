Beşiktaş'tan flaş Talisca açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, son olarak Brezilya Milli Takımı'na da çağrılan Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.

beIN Sports'a konuşan Fikret Orman, "Eğer Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse bonservisini alacağız." dedi.

"İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var."

"Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Diğer maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız"