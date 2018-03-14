Beşiktaş ve Bayern Münih'in ilk 11'i belli oldu

Toplamda 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en parlak sezonunu yaşayan ancak talihsiz bir şekilde Bayern Münih’e Almanya’da 5-0 kaybedip çeyrek final şansını mucizeye bırakan Beşiktaş, bugün rövanşa çıkıyor...

Tur için az da olan şansını zorlayacak olan Siyah-Beyazlılar, en azından taraftarının önünde bu sezon Devler Ligi’ne galibiyetle veda etmek isteyecek. Özellikle Avrupa maçlarında iç sahada 3 yıldır kaybetmeyen Beşiktaş, galibiyet ya da beraberlik alarak Vodafone Park’taki yenilmeme serisini devam ettirmek isteyecek!

BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH

BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa,Lens, Love

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

BAYERN MÜNİH: Ulreich, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba

TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

YAYIN: Tivibu SPOR 2

SAKATLAR: Neuer, Tolisso, Robben, Coman (Bayern Münih) / Pepe, Tosic (Beşiktaş)

CEZALI: Vida (Beşiktaş)