Beşiktaş ve Bayern Münih'in ilk 11'i belli oldu

Toplamda 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde en parlak sezonunu yaşayan ancak talihsiz bir şekilde Bayern Münih’e Almanya’da 5-0 kaybedip çeyrek final şansını mucizeye bırakan Beşiktaş, bugün rövanşa çıkıyor...
Tur için az da olan şansını zorlayacak olan Siyah-Beyazlılar, en azından taraftarının önünde bu sezon Devler Ligi’ne galibiyetle veda etmek isteyecek. Özellikle Avrupa maçlarında iç sahada 3 yıldır kaybetmeyen Beşiktaş, galibiyet ya da beraberlik alarak Vodafone Park’taki yenilmeme serisini devam ettirmek isteyecek!
BEŞİKTAŞ - BAYERN MÜNİH
BEŞİKTAŞ: Tolga, Gökhan, Medel, Necip, Caner, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Mustafa,Lens, Love
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
BAYERN MÜNİH: Ulreich, Hummels, Thiago, Ribery, Martinez, Lewandowski, Rafinha, Boateng, Vidal, Müller, Alaba
TEKNİK DİREKTÖR: Jupp Heynckes
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)
YAYIN: Tivibu SPOR 2
SAKATLAR: Neuer, Tolisso, Robben, Coman (Bayern Münih) / Pepe, Tosic (Beşiktaş)
CEZALI: Vida (Beşiktaş)