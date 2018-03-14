Hodri Meydan'dan taraftara Kocaelispor konvoyu çağrısı

Saat 12.30'da Perşembe Pazarı'nda toplanacak konvoy, saat 13.30'da İsmetpaşa'ya hareket edecek

Kentin takımı Kocaelispor, 18 Mart Pazar günü Çorum Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Bu heyecanlı maça Kocaelisporluların ilgisinin yüksek olması bekleniyor.

Diğer yandan Kocaelispor Hodri Meydan taraftar grubundan Murat Ak ve Cemal Taşçı, maç için bir konvoy organize edecek. Katılımın yüksek olması beklenen konvoy, Perşembe Pazarı'nda saat 12.30'da toplanmaya başlayıp 13.30'da İsmetpaşa'ya hareket edecek.

BU MAÇ ÖNEMLİ

#kahramanolun diye futbolcularına moral veren taraftarlar, Çorum maçının önemine dikkat çekerek herkesi konvoya ve stada bekliyor. Konvoya katılmak ve bilgi almak isteyenler 0532 739 62 42 ve 0538 659 58 54 numaralı telefonlardan ulaşabilir.