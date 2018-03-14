Cengiz, "Eski yönetimle bir sorunumuz yok. UEFA'ya 2 saat 45 dakika sunum yaptık. Nefes almadan, tuvalete bile gitmeden. Ben Galatasaray'ın ceza alacağına ihtimal vermiyorum. Biz bütünün parçasıyız, en büyük parçayız. Bu yüzden Türk futbolu konusunda da konuştuk. Bize fırsat tanıyın dedik. Umarım 3-4 yıl fırsat tanıyacaklar. Çok değerli rakibimiz Fenerbahçe'yle maçımız var. 2 bin 700 bilet tahsis edildi bize. Yaklaşık 10 bin talep var. Bu yönetimimizle ilgili değil. Rüyalarımızda bile Galatasaray için çalışıyoruz. İlk defa bu kadar yoğun Divan görüyorum, Galatasaray adına çok mutluyum bu durumdan" açıklamalarında bulundu.
14 Mart 2018 14:35
Mustafa Cengiz resmen açıkladı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu Toplantısı'nda UEFA ile yaptıkları toplantı hakkında açıklamalarda bulundu.
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