Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç ve yetenekli oyuncu Hakan Güngör, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. İlik kanseri olan ve 3 senedir hayata tutunmaya çalışan genç oyuncu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Hakan Güngör'den gelen vefat haberi Hacılar Erciyesspor Kulübünü ve spor camiasını derinden üzdü.
14 Mart 2018 12:49
Hakan Güngör'den kahreden haber
Kayseri'de amatör ligde mücadele eden Hacılar Erciyesspor takımının genç sporcusu Hakan Güngör, yakalandığı ilik kanseri hastalığına yenik düştü.
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